Ander Barrenetxea foi o porta-voz da Real Sociedad juntamente com Imanol Alguacil. Na véspera do jogo da fase de grupos da Champions, o extremo deixou elogios ao Benfica.



«O Benfica é um clube muito grande e com jogadores muito bons. São uma equipa muito dura. Esperamos que não estejam no seu melhor individualmente e que a Real vença», começou por dizer, em conferência de imprensa.



Os encarnados vão contar novamente com Di María, que não jogou na Luz por lesão. Confrontando com o regresso do argentino às opções de Schmidt para o duelo em San Sebastián, Barrenetxea desfez-se em elogios ao jogador das águias.



«O Di María é um jogador diferente, alguém que já ganhou tudo durante a carreira. É um perigo para qualquer defesa. Se fizermos o que sabemos, podemos ganhar. Não pensamos no Benfica, mas sim no que podemos fazer e melhorar», referiu.



Desde a partida na Luz, que os bascos ganharam por 1-0, o Benfica alterou o sistema tático. Porém, o jogador de 21 anos sublinhou que isso não provocará alerações na equipa da Real Sociedad.



«Estamos atentos a isso, mas não vamos mudar. Já jogámos contra diferentes sistemas e tivemos bons desempenhos. O importante é ter bola e criar ocasiões. Estamos mais focados no que podemos fazer», destacou.



A Real Sociedad recebe o Benfica, esta quarta-feira, às 17h45. O Maisfutebol vai estar no Anoeta para lhe contar tudo AO MINUTO sobre o jogo.

