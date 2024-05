O Arsenal não desarma na luta pelo título inglês e passou com distinção no penúltimo teste, com um triunfo por 1-0 em Old Trafford, diante do Manchester United.

Os «gunners» voltam a assumir a liderança da Premier League, com 86 pontos, mais um do que o Manchester City, que tem ainda dois jogos por disputar, enquanto a equipa de Mikel Arteta já só tem mais uma partida pela frente.

Com várias das principais figuras de fora, Erik Ten Hag apresentou um onze bem distante da máxima força dos «red devils», mas com Diogo Dalot – embora sem Bruno Fernandes. Do outro lado, Arteta não mexeu naquela que tem sido a equipa inicial das últimas jornadas.

Após um início de jogo morno, o Arsenal colocou-se a vencer à passagem do minuto 20. O Manchester United errou na saída para o ataque, Kai Havertz ficou completamente esquecido no corredor direito e assistiu Leandro Trossard, que encostou na pequena área.

A segunda parte foi mais agitada, com várias oportunidades para cada lado e o jogo chegou até a estar «partido» em dado momento.

Os «red devils» entraram melhor e somaram ocasiões de golo, mas na parte final também concederam espaços e foi André Onana quem manteve o Manchester United dentro do jogo.

Na próxima jornada, no domingo, o Arsenal recebe o Everton (16h00), enquanto o Manchester City defronta o West Ham no Etihad. Pelo meio, na terça-feira, os «citizens» visitam o Tottenham e o Arsenal vai estar no sofá a torcer pelo rival de Londres.

Já o Manchester United, que averbou a 14.ª derrota na Premier League, é oitavo classificado, com 54 pontos, e está, para já, fora das competições europeias em 2024/25.

A classificação da liga inglesa