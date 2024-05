Portugal garantiu, este domingo, a qualificação para o Mundial 2025 de andebol.

A equipa orientada por Paulo Jorge Pereira confirmou o apuramento esta tarde, com o empate na Bósnia, em Tuzla, a 26 golos, na segunda mão do play-off, depois do triunfo por 29-19 em Guimarães, na primeira mão, na quinta-feira.

Ao intervalo, a seleção lusa já tinha acentuada a vantagem na eliminatória: foi para o descanso a vencer por 17-13. Nos segundos 30 minutos, a Bósnia conseguiu recuperar no marcador, com um parcial de 13-9, para o 26-26 final.

Tal como no jogo da primeira mão, Manuel Gaspar voltou a revelar uma eficácia interessante na baliza, com 16 defesas em 40 remates, correspondentes a uma eficácia de 40 por cento. Em golos marcados, Diogo Branquinho foi o que mais marcou do lado português, com quatro. O melhor marcador do jogo foi o bósnio Mirko Herceg.

Portugal vai repetir, na competição que vai ser disputada de 14 de janeiro a 2 de fevereiro de 2025 na Croácia, na Dinamarca e na Noruega, as presenças de 1997, 2001, 2003 (na qual foi anfitrião), 2021 e 2023. É, portanto, a sexta presença em Mundiais, a terceira seguida. A seleção tem o 10.º lugar em 2021 como melhor desempenho.