Portugal venceu a Bósnia-Herzegovina por 29-19, na primeira mão do play-off de acesso ao Campeonato do Mundo de andebol, em 2025.

Em Guimarães, os comandados de Paulo Jorge Pereira estiveram sempre por cima do encontro e ao intervalo já venciam por quatro golos de diferença. Destaque para os cinco golos de Rui Silva e Pedro Portela, os melhores marcadores de Portugal no encontro.

O encontro da segunda mão realiza-se no próximo domingo, em Tuzla e pode dar à seleção lusa a terceira presença consecutiva no Campeonato do Mundo da modalidade.

Esta edição arranca em janeiro de 2025 e vai decorrer na Croácia, na Dinamarca e na Noruega.