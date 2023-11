João Marío reconheceu que o plantel do Benfica quer deixar outra imagem na Liga dos Campeões, depois da receção à Real Sociedad, num jogo que os bascos dominaram e venceram por 1-0.

«Temos de ser mais nós mesmos, sentimos alguma dificuldade no primeiro jogo, fomos muito permissivos. Deixamos que eles comandassem o jogo por completo. Temos essa noção e assumimos isso. Sabemos que vamos defrontar um grande adversário , mas temos qualidade para fazer muito mais e tenho a certeza de que a equipa está muito mais estável neste momento e tudo fará para ganhar o jogo. É a única maneira que sabemos jogar, jogamos sempre de forma ofensiva, a tentar condicionar o adversário e tentaremos fazer isso amanhã», começou por dizer em conferência de imprensa.

O médio português, um dos capitães e líderes do grupo, garantiu ainda que o balneário está unido, apesar dos contratempos das últimas semanas.

«Desde que cheguei ao Benfica, a pressão é gigante. Muitas vezes, aquilo que se passa fora do clube, não é o que vivemos no balneário. Sabemos da responsabilidade que temos, mas não acho que haja menos pressão esta semana do que houve sempre. Entramos sempre para ganhar. No ano passado, ganhámos muitas vezes e mesmo assim as pessoas não estavam satisfeitas, porque querem sempre mais. É uma coisa que identifica o clube, a pressão é gigante. Tens de ter a responsabilidade e assumi-la. Se queres jogar no Benfica, tens de saber lidar com isso e, como grupo, lidamos muito bem. Já passamos por vários momentos, sobretudo este ano, que não foram tão bons e toda a gente sabe que tem de dar uma resposta, porque este clube assim o exige», vincou.



A Real Sociedad recebe o Benfica, esta quarta-feira, às 17h45. O Maisfutebol vai estar no Anoeta para lhe contar tudo AO MINUTO sobre o jogo.