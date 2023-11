Na antevisão ao jogo da quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, no reduto da Real Sociedad, Roger Schmidt foi desafiado a responder se preferia ganhar aos bascos ou o dérbi com o Sporting, no domingo, mas jogou à defesa.

«Já sabe a resposta. Nenhum treinador vai responder de forma clara. É importante fazer um jogo de topo amanhã e conseguir bom resultado, é a única coisa penso agora. Depois, após o apito final, vou focar-me domingo. Todas as competições são importantes e damos 100 por cento em todas», sublinhou o técnico dos encarnados.



Ainda assim, o germânico não escondeu que esta é «uma semana importante» para o clube. «Perdemos os primeiros três jogos. É crucial ganhar amanhã [quarta-feira]. Depois temos outro jogo importante. Se ganharmos domingo, podemos ficar em primeiro lugar ao fim de 11 jogos. Mas vamos ter outras semanas importantes ao longo da época. O futebol é muito o momento e o próximo jogo», destacou.



Ainda sem pontos e sem golos marcados na Champions, o Benfica defronta, esta quarta-feira, a Real Sociedad. O Maisfutebol vai estar no Anoeta para lhe contar tudo AO MINUTO sobre o encontro.