Chuva, muita chuva em Manchester provocou uma autêntica cascata dentro do Old Trafford.

Aquele que é um dos mais emblemáticos estádios do futebol mundial já teve melhores dias e, como se viu este domingo, está a meter água, tal como a equipa do Manchester United.

Os «Red Devils» perderam na penúltima jornada da Premier League (0-1) frente ao Arsenal, candidato ao título, e no final da partida um dilúvio fez com que a água inundasse as bancadas do recinto.

O momento foi captado por muitos adeptos, no momento em que abandonavam o estádio.

Segundo a imprensa inglesa, a inundação atingiu também o balneário da equipa visitante, após o jogo, numa altura em que os jogadores do Arsenal já estavam de saída do estádio.

O centenário Old Trafford foi inaugurado em 1909, tendo já passado por diversas remodelações, a última das quais em 2006.