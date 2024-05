Lucas Pérez foi o herói da subida do Deportivo à II Liga espanhola, pelo golo que marcou no triunfo frente ao Barcelona B (1-0), mas sobretudo pela bela história do regresso ao seu clube do coração. Em janeiro de 2023, o avançado corunhês, de 35 anos, pagou 500 mil euros do próprio bolso para trocar o Cádiz, da Liga Espanhola, pelo seu «Depor», que jogava dois escalões abaixo.

Na hora da festa, Lucas não esqueceu as suas origens. «Recordo-me muito dos meus avós, que sempre quis tanto e a quem estou eternamente agradecido. [...] Podia jogar na primeira, mas sou mais feliz aqui, na minha casa», disse durante a celebração na Corunha, que durou até de madrugada.

À tarde, na celebração no Estádio Riazor, que teve mais de 30 mil espectadores a assistir ao jogo, o herói do clube galego falou aos adeptos sobre o seu regresso. «Chamavam-me louco quando troquei a primeira divisão pelo Depor... Bendita loucura!», disse, antes de ser engolido pelos companheiros de equipa.