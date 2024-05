Pany Varela foi eleito o melhor jogador do mundo de futsal pelo prestigiado portal «Futsal Planet».



No ano de 2022, o ala conquistou seis troféus, quatro pelo Sporting (Taça da Liga, Taça de Portugal, Supertaça e campeonato nacional) e dois pela seleção nacional (Campeonato da Europa e a Finalíssima).



Pany Varela torna-se assim no segundo português a receber a distinção depois de Ricardinho.