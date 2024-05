Portugal está na segunda posição na hierarquia masculina e na terceira na feminina nos rankings mundiais de futsal da FIFA, que são liderados pelo Brasil.



Em masculino, a seleção nacional, campeã da Europa e do Mundo em título, tem 1.527,61 pontos, sendo apenas superado pelo Brasil (1.568,41 pontos). O pódio fecha com a Espanha que soma 1.514,42.

Nas mulheres, o Brasil destaca-se com sete campeonatos sul-americanos, seguido da Espanha tricampeã europeia e de Portugal que perdeu as últimas duas edições continentais para a rival ibérica.

Com o primeiro Mundial feminino a realizar-se apenas em 2025, as brasileiras somam 1.364,74 pontos, as espanholas 1.302,33 e as portuguesas 1.266,33.

O «crescimento exponencial do futsal nos últimos anos» levou a FIFA ao «passo lógico» de criar estes rankings, sendo a primeira vez que o organismo lança, ao mesmo tempo, o masculino e o feminino.

Segundo o organismo, esta classificação inicial foi baseada em estatísticas compiladas em mais de 4.600 partidas internacionais.

Este ranking vai servir para determinar as seleções que serão cabeças de série em todas as futuras edições do Campeonato do Mundo.