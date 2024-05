O Palma sagrou-se, este domingo e pela segunda vez (e de forma consecutiva) campeão europeu de futsal. Na final da Liga dos Campeões, venceu o Barcelona por 5-1, em Yerevan, na Arménia.

Um triunfo com reviravolta e que permitiu ao carrasco do Benfica conquistar a prova pela segunda vez, depois do êxito em 2023 na final ante o Sporting, que nesta edição tinha sido afastado pelo Barcelona nas meias-finais.

O Barcelona, com os portugueses André Coelho e Erick Mendonça na equipa, até inaugurou o marcador. Aos 15 minutos, pela direita, o Barcelona superou o Palma no dois para dois, Catela serviu Adolfo, que superou o marcador direto e rematou fortíssimo, cruzado, para o fundo da baliza.

Porém, os dois minutos finais da primeira parte foram de reviravolta para o Palma, que foi para o intervalo a vencer por 2-1. Aos 18 minutos, mais precisamente a 1m45s do descanso, o ex-Benfica Chaguinha bateu um canto na esquerda, colocando a bola por alto para a entrada do ex-Benfica Rômulo na direita e o remate de primeira, cruzado, ditou o 1-1 no marcador.

Com o Palma tapado por faltas e a atingir a sexta, o Barcelona beneficiou poucos segundos depois de dois livres de dez metros, mas nem Catela, nem Ferrão, conseguiram concretizar e quem fez o 2-1 foi o Palma, num livre batido por Villian, a oito segundos do intervalo.

Na segunda parte, o Palma fez o 3-1 aos 34 minutos, por Neguinho, que concluiu ao segundo poste um lance bem desenhado pelo Palma, assistido por Villian.

O Barcelona apostou no cinco para quatro à procura de ir atrás do resultado, mas sofreu um revés já quando uma possível recuperação estava complicada: a um minuto e cinco segundos do fim, Lozano cortou a bola com o braço direito a meio-campo e foi expulso.

Já com a final praticamente decidida, o tudo por tudo do Barcelona acabou por ditar mais dois golos do Palma. A 21 segundos do fim, Matheus Rodrigues foi desarmado no meio-campo ofensivo e Chaguinha rematou para a baliza desprotegida. A oito segundos do final, Erick Mendonça perdeu a bola no meio-campo defensivo e Neguinho bateu o guarda-redes para o 5-1 final.

À sua sétima final, o Barcelona é derrotado pela terceira vez, tal como em 2015 e 2021, e continua a um título de igualar os cinco do recordista Inter Movistar. O Palma iguala o Playas de Castellón, o Kairat e o Sporting com dois títulos europeus.