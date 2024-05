O Benfica garantiu este domingo a medalha de bronze na Liga dos Campeões de futsal, ao vencer, no jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares, o Sporting, por 6-3.

Na Arménia, as duas equipas entraram na quadra feridas pelas respetivas eliminações nas meias-finais desta final-four: as águias nos penáltis ante o Palma, os leões frente ao Barcelona.

Mas foi o Benfica e entrar melhor, e a traduzir isso mesmo no marcador aos nove minutos, por intermédio de Arthur. Uma vantagem ampliada pouco depois por Higor, depois de um belo trabalho no frente a frente com Henrique.

O FILME E OS GOLOS DO JOGO.

O guarda-redes leonino reduziu para o Sporting a sete segundos do intervalo, e deixou a segunda parte em aberto.

E esse segundo tempo teve um início frenético.

Higor fez o 3-1 aos 22 minutos, Taynan voltou a reduzir logo a seguir e Higor completou o hat-trick na resposta. Três golos no espaço de um minuto e novamente uma vantagem de dois golos para os encarnados.

A perder, a equipa de Nuno Dias tentou forçar o golo até ao fim, inclusivamente com o guarda-redes avançado, mas sem sucesso. Do outro lado, Lúcio aproveitou esse guarda-redes avançado e bisou. Pelo meio, Zicky havia reduzido para 5-3.

Com esta vitória, o Benfica garante o terceiro lugar na Liga dos Campeões, resultado que já tinha alcançado nas duas últimas – o Sporting foi finalista vencido em ambas.

A final será disputada entre o Barcelona e o Palma.