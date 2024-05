Sporting e Benfica defrontam-se neste domingo no jogo de atribuição pelo terceiro e quarto lugares da Champions de futsal.

Recorde-se que os leões falharam a passagem à final após perderem com o Barcelona por 5-4, enquanto as águias caíram diante do campeão europeu Palma nos penáltis.

O jogo arranca a partir das 14h00 e pode acompanhar tudo na TIMELINE DO MAISFUTEBOL.