Este domingo, o Cádiz recebeu e venceu o Getafe, por 1-0, e ainda mantém viva a esperança de permanecer na primeira divisão espanhola.

De penálti, Rubén Alcaraz marcou o único golo da partida, aos 35 minutos. O Cádiz não vencia desde 29 de março, na altura também por 1-0 frente ao Granada

No lado do Getafe, o português Domingos Duarte ficou de fora devido a lesão.

Com 29 pontos, em 18.º lugar, na zona de despromoção, o Cádiz encontra-se a cinco pontos do Rayo Vallecano e do Celta de Vigo, com três jogos por disputar, quatro para estes dois últimos, que jogam este domingo. Se o Rayo e o Celta vencerem, o Cádiz desce de divisão. O Getafe está em décimo, com 43.