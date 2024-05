Três anos depois, o Nacional voltou a subir à primeira divisão portuguesa. Um golo nos minutos finais de Carlos Daniel fez com que houvesse festa na visita ao campo do Tondela.

A equipa festejou, os adeptos que viajaram da Madeira também o fizeram e Tiago Margarido até pegou ao colo o herói da tarde.

Festa que é festa tem de ter o ‘famoso banho’ e o plantel do Nacional não perdoou o treinador, despejando uma boa quantidade de água para Tiago Margarido, no momento em que este prestava declarações no final do encontro.

Gustavo Silva agradeceu e rezou de joelhos, num momento o público estava ao rubro e a cantar pela tão espearda subida.

De referir que o Nacional ainda pode ser campeão da II Liga, mas as contas com o Santa Clara só se fazem na última jornada. Caso a equipa açoriana vença o Mafra este domingo (vai ficar com 70 pontos), o Nacional tem de vencer e esperar que os rivais não vençam na última jornada, caso queiram ser campeões.