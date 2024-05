O Feirense comprometeu as contas da manutenção em Torres Vedras, na tarde deste sábado (2-1). Na visita ao Torreense, o conjunto de Santa Maria da Feira terá a lamentar as oportunidades desperdiçadas, sobretudo pelo ponta de lança Carnejy Antoine.

Numa primeira parte plena de desperdício, o Torrense agradeceu e compôs a vantagem por André Rodrigues, aos 17 e 44m.

No segundo tempo, o Torrense ainda ampliou – aos 58m, por Arriba, mas em fora de jogo – e a resposta do Feirense apenas se efetivou aos 83m, num raro momento de acerto por Antoine. Por fim, o avançado fazia sorrir as dezenas de adeptos que visitaram Torres Vedras.

Até final, os comandados de Lito Vidigal foram incapazes de capitalizar as sucessivas bolas paradas. Assim, permanecem no 16.º lugar, com 30 pontos, menos três face ao Leixões.

Entretanto, num dos concelhos vizinhos de Santa Maria da Feira – em Oliveira de Azeméis – já se respira de alívio, pela manutenção garantida. A Oliveirense (14.ª) recebe o Leixões (15.º) na tarde deste domingo.

No caso de o emblema de Matosinhos pontuar, então o Feirense será obrigado a disputar o play-off de manutenção, com uma equipa da Liga 3.

Quanto ao Torreense, os comandados de Tulipa – expulso para lá do minuto 90 – arrecadaram um triunfo consecutivo, algo que não acontecia desde fevereiro.

Na derradeira jornada, o Torreense visita o Penafiel (13.º). Por sua fez, o Feirense recebe o já despromovido Länk Vilaverdesne (17.º).

Despedida da casa emprestada

Ora, o emblema de Vila Verde – que joga na condição de visitado em Coimbra – venceu o Penafiel, por 2-1. Ainda que Rúben Pereira tenha adiantado os forasteiros ao quinto minuto, a reviravolta ficou guardada para o segundo tempo.

Na meia hora final, Bruno Silva, aos 65m, e Hanne, aos 89m, selaram a vitória do Länk. Desta feita, o mediático Courtney Reum não saiu do banco.

Assim, o Penafiel é 13.º, com 38 pontos, encaixando o segundo desaire consecutivo. Segue-se, como referido, a receção ao Torreense.

Quanto ao Länk, é 17.º, com 27 pontos, deixando para trás o Belenenses. A campanha na II Liga será encerrada em Santa Maria da Feira.