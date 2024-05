Nacional e Santa Clara sobem à Liga!



Os madeirenses venceram, este domingo, o Tondela por 3-2, no João Cardoso, com um golo aos 90+5 e carimbaram a promoção beneficiando do empate do Aves SAD contra o Leixões, no estádio do Mar.



O empate da equipa de Jorge Costa permite também ao Santa Clara celebrar a subida antes do duelo com o Mafra, agendado para a tarde deste domingo. O Aves SAD está em lugar de playoff com mais quatro pontos que o Marítimo, equipa que recebe esta tarde a Oliveirense.



Em Tondela, o conjunto de Tiago Margarido chegou ao intervalo a perder - Costinha marcou de penálti aos 35 minutos. Porém, o Nacional protagonizou uma segunda parte de bom nível e operou a reviravolta com golos de Chuchu Ramírez (46m) e de Carlos Daniel (53m).



A formação beirã não tardou em responder e igualou a contenda cinco minutos depois por Daniel dos Anjos. Quando o jogo parecia fechado e a decisão da subida adiada por mais uma ronda, Carlos Daniel aproveitou uma bola que parecia controlada pela defesa do Tondela para se antecipar a tudo e todos e fazer o 3-2 aos 90+5!



Três anos depois, o Nacional regressa à Liga e entra na última jornada da II Liga com possibilidades de ser campeão assim como o Santa Clara. Tudo para decidir na próxima semana.





