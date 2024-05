Charles Leclerc venceu este domingo, pela primeira vez na carreira, o Grande Prémio do Mónaco, a oitava corrida do Mundial de Fórmula 1.

O piloto monegasco da Ferrari corria em casa e aproveitou o facto de partir da «pole position» para manter essa posição durante toda a corrida, à frente de Oscar Piastri (McLaren) e do colega de equipa, Carlos Sainz.

A prova, diga-se, ficou marcada por um acidente aparatoso a envolver o Red Bull de Sergio Pérez e os Haas de Kevin Magnussen e Nico Hulkneberg, que obrigou à interrupção da corrida.

No recomeço, não houve quaisquer alterações no top dez, que contou ainda com Lando Norris (McLaren), George Russell (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull), Lewis Hamilton (Mercedes), Yuki Tsunoda (RB) e Pierre Gasly (Alpine).

A próxima corrida do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 é no Canadá, no dia 9 de junho.