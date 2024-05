A Lazio venceu o Empoli por 2-0, este domingo, no Estádio Olímpico de Roma e, apesar de estar no sétimo lugar da classificação da Série A, com apenas duas jornadas por disputar, está ainda na corrida por uma vaga na Liga dos Campeões, uma vez que a Itália, com sete equipas garantidas na Europa, pode vir a ter mais vagas nas três competições da UEFA, uma vez que tem duas equipas nas finais da Liga Europa e Liga Conferência.

No jogo deste domingo, os romanos foram, acima de tudo, práticos e eficazes, com um golo no final de cada uma das partes. Patric, a passe de Zaccagni, abriu o marcador em período de compensação da primeira parte, enquanto Vecino, com assistência de Pedro, fixou o resultado final aos 89 minutos.

Com esta vitória, a Lazio segue no sétimo lugar que, nesta altura, dá apenas acesso à Liga Conferência, mas está a apenas um ponto da Roma (menos um jogo) e da Atalanta (menos dois jogos), além de poder vir a beneficiar de uma vitória da Atalanta na Liga Europa para chegar a outra competição.

O Empoli, por seu lado, continua aflito, com apenas mais dois pontos do a Udinese, que está em posição de play-off, e Sassuolo, em posição de despromoção direta.

