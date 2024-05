21 anos depois, o Como 1907 está de volta à Serie A!



Sob comando do antigo internacional espanhol Cesc Fàbregas, o emblema da Lombardia confirmou a promoção ao principal escalão do futebol transalpino com um empate frente ao Cosenza (1-1), na derradeira jornada da Serie B.



Ao intervalo, o Como 1907 perdia por 1-0 (marcou Tutino), mas um golo de Simone Verdi, de penálti, à entrada para o quarto de hora final impediu a surpresa e confirmou a subida.



Refira-se que Fàbregas não tem licença para exercer o cargo de técnico e aparece na ficha de jogo como adjunto, sendo o treinador o galês Osean Roberts. O Como 1907, clube que tem como investidor outra lenda do futebol mundial (Thierry Henry) junta-se assim ao Parma entre as equipas que sobem à Serie A de forma direta.



Veneza, Cremonese, Catanzaro, Palermo, Sampdoria e Brescia vão disputar o playoff de subida. Na cauda da classificação, Bari e Ternara vão disputar o playoff de despromoção.