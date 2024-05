O Al Hilal anunciou a renovação de contrato com Jorge Jesus por mais uma temporada, o que significa que vai ficar no clube saudita até 30 de junho de 2025.

Recorde-se que, como o Maisfutebol escreveu, Jorge Jesus e o Al Hilal já estavam a conversar há várias semanas sobre a renovação, pelo que nos últimos dias o advogado Luís Miguel Henrique até viajou para Riade para os acertos finais.

O acordo financeiro estava fechado, faltava apenas acertar um detalhe: a duração do contrato. Isto porque o emblema saudita queria mais duas temporadas (até junho de 2026), enquanto Jesus preferia mais uma (até junho de 2025).

Jorge Jesus acabou por ganhar e assinou contrato por mais um ano, colocando assim um ponto final nas dúvidas: depois de ter conquistado o campeonato saudita sem derrotas, numa época fabulosa que lhe permitiu somar 99 pontos (apenas três empates em 34 jornadas), o treinador português vai continuar mais uma época no Al Hilal.

