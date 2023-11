Na véspera do duelo com a Real Sociedad, em San Sebastián, João Mário frisou que a equipa do Benfica «está confiante» e que quer «dar uma resposta diferente» para somar os primeiros pontos à na fase de grupos da Champions.



«Estamos confiantes. Sabemos da responsabilidade do jogo e queremos dar uma resposta diferente. Estamos muito focados. O jogo na Luz serviu de aprendizagem. Vejo um grupo confiante e que vai fazer tudo para conseguir a primeira vitória na Champions este ano», disse, em conferência de imprensa.



O internacional português deixou ainda uma mensagem aos adeptos encarnados. «Os adeptos podem ter o mesmo nível de confiança da equipa. Como disse anteriormente, a Real Sociedad é um adversário muito bom e provou-o em nossa casa. Mas já provámos tanto nesta prova como na Liga que temos equipa para fazer um bom jogo e ganhar. Espero que os adeptos estejam tão confiantes como nós», referiu.



Esta é uma semana importante para o Benfica que joga a continuidade na Liga dos Campeões e defronta o Sporting, no dérbi agendado para o próximo domingo, e que lhe pode dar a liderença da Liga em igualdade com o rival da cidade em caso de triunfo. Ainda assim, João Mário prefere focar atenções no encontro desta quarta-feira e não pensar, para já, no embate com os leões.



«O próximo jogo é contra a Real Sociedad. A dificuldade do jogo assim o exige. É uma semana especial para os adeptos, mas seria de loucos não pensar primeiro neste jogo pelo que já aconteceu em casa e pelo respeito que o adversário merece. O foco tem de estar amanhã», sublinhou.



Por último, o médio abordou ainda a recente alteração de sistema da equipa que passou a jogar com uma linha de três defesas ao contrário do habitual esquema de quatro homens atrás.



«A equipa reagiu bem. Era importante voltarmos a não sofrer golos porque assim estamos mais perto de ganhar. Independentemente de jogarmos com três, quatro ou cinco defesas, a ideia é condicionar o jogo do adversário, pressionar alto e jogar no campo todo. A dinâmica mudou, mas a ideia é a mesma», concluiu.



A Real Sociedad recebe o Benfica, esta quarta-feira, às 17h45. O Maisfutebol vai estar no Anoeta para lhe contar tudo AO MINUTO sobre o jogo.