A Real Sociedad mereceu rasgados elogios de Roger Schmidt, na véspera de novo duelo entre o Benfica e os bascos, referente à quarta jornada do grupo D da Champions. Ainda assim, o técnico alemão salientou a importância de a equipa encarnada acreditar em si própria.



«Temos sempre de respeitar o adversário e a tática que vão usar, mas o mais importante é acreditar em nós próprios. É o que fazemos sempre. A Real Sociedad é uma equipa muito boa, cresceu muito e está numa fase muito boa. É um oponente muito bom, já provou isso tanto na Champions como na Liga espanhola», começou por dizer, em conferência de imprensa.



«Quando jogamos ao nosso melhor nível, não importa onde, somos capazes de ganhar. É o nosso objetivo. Não é altura de pensarmos na nossa situação no grupo, já não está nas nossas mãos. Por isso, temos de nos focar em ganhar este jogo que é crucial. Queremos continuar em prova. Trabalhamos duro para mostrarmos que temos qualidade para continuar em prova», acrescentou.



Schmidt foi convidado pelos jornalistas espanhóis a comparar a Real Sociedad que defrontou quando ainda orientava o PSV, em 2021/22, com a atual.



«É um clube que se desenvolveu muito nos últimos anos, tomou decisões muito boas, manteve o mesmo treinador e fez crescer vários jogadores, além de não ter vendido outros que são importantes. É um clube que investe na formação, um pouco como o Benfica. Essa mistura, de jogadores importantes com jovens da formação, é a melhor para alcançar o sucesso a um nível alto. Não é coincidência o facto de estarem na situação em que estão», respondeu.



A Real Sociedad recebe o Benfica, esta quarta-feira, às 17h45. O Maisfutebol vai estar no Anoeta para lhe contar tudo AO MINUTO sobre o jogo.