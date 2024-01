O treinador do Benfica, Roger Schmidt, não confirmou a hipótese de o futebolista português Gonçalo Guedes sair no mercado de inverno para o Villarreal, tendo apontado as lesões e a consequente condição física como razões para a maior falta de protagonismo e consistência no regresso à Luz.

«Não posso confirmar nada sobre transferências nesta janela», começou por dizer Schmidt, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Sporting de Braga, dos oitavos de final da Taça de Portugal, respondendo a seguir, especificamente, sobre o momento do jogador.

«O Guedes é um jogador muito importante para nós. Penso que é a história dele com lesões, no fim da última época. Também quando veio em setembro, estava afetado por lesões, teve outra lesão pelo meio. Por isso, penso que é sempre difícil para um jogador, quando não tem pré-época, atingir o seu nível de topo. É por isso que ele esteve às vezes dentro, às vezes fora, mas nunca de forma consistente no treino e é por isso que ele jogou maioritariamente como suplente, 20 a 25 minutos», referiu.

«Mas penso que ele mostrou sempre que tem qualidade, que é um jogador fora do comum, com qualidade especial, com finalização, penso que não temos dúvidas disso. Para trazê-lo ao seu nível de topo outra vez, penso que ele precisa de mais jogos, mais tempo sem problemas, tendo em conta a sua condição física. É a nossa tarefa agora e tentamos apoiá-lo da melhor forma que conseguimos, ele está sempre motivado e positivo no treino, a época ainda é longa. A época ainda não está a meio na Liga, por isso penso que jogadores como este, assim como os outros que esperemos que voltem em breve – Neres, Bah, Bernat, Tengstedt – têm potencial para atingir o seu melhor nível e estando em condições, também nós estamos em condições de lutar por todos os troféus possíveis durante a época», concluiu.

