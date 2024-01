Nuno Almeida é o árbitro do Benfica-Sp. Braga, dos oitavos de final da Taça de Portugal, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol, na manhã desta terça-feira.

Além do jogo grande da ronda, agendado para as 20h45 de quarta-feira, no mesmo dia João Gonçalves apita o Marítimo-U. Leiria, Bruno Vieira o Gil Vicente-Amarante e José Bessa o Vizela-Arouca.

Na quinta-feira, David Silva apita o Santa Clara-Nacional e Ricardo Baixinho o Vitória-Penafiel.

Já são, assim, conhecidas todas as nomeações da eliminatória, que começa esta terça-feira com o Sporting-Estoril (arbitragem de Hélder Malheiro, 18h45) e o Estoril-FC Porto (20h45), dirigido por Fábio Veríssimo.

Marítimo M.-UD Leiria (4.ª feira, 18h45)

Árbitro: João Gonçalves

Assistentes: João Bessa Silva e Ângelo CArneiro

4.º árbitro: Miguel Fonseca

VAR: Manuel Mota

AVAR: Luciano Maia

Gil Vicente FC-Amarante FC (4.ª feira, 19h15)

Árbitro: Bruno Vieira

Assistentes: Hugo Ribeiro e Francisco Pereira

4.º árbitro: Pedro Ramalho

VAR: Tiago Martins

AVAR: Bruno Jesus

FC Vizela-FC Arouca (4.ª feira, 20h00)

Árbitro: José Bessa

Assistentes: Nuno Manso e Jorge Fernandes

4.º árbitro: Márcio Torres

VAR: Iancu Vasilica

AVAR: Álvaro Mesquita

SL Benfica-SC Braga (4.ª feira, 20h45)

Árbitro: Nuno Almeida

Assistentes: André Campos e Pedro Felisberto

4.º árbitro: Hélder Carvalho

VAR: André Narciso

AVAR: Paulo Brás

CD Santa Clara-CD Nacional (5.ª feira, 18h00, 17h00 nos Açores)

Árbitro: David Silva

Assistentes: Nuno Eiras e Nelson Cunha

4.º árbitro: Carlos Teixeira

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Inácio Pereira

Vitória SC-FC Penafiel (5.ª feira, 20h15)

Árbitro: Ricardo Baixinho

Assistentes: Vasco Marques e Diogo Pereira

4.º árbitro: Sérgio Guelho

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Pedro Mota