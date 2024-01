O Sporting recebe esta terça-feira, pelas 18h45, o Tondela, sexto classificado da II Liga. Poucas semanas após o duelo para a Taça da Liga, leões e beirões medem forças, desta feita em Alvalade, em encontro para os oitavos da Taça de Portugal.

Ruben Amorim não conta com os internacionais Diomandé, Morita e Geny Catamo, nem com os lesionados St. Juste e Fresneda. Ainda que o capitão Coates já tenha retomado os trabalhos no relvado, Amorim não deverá arriscar.

No baralho do Tondela, Tozé Marreco apenas não conta com o médio Yaya Sithole, ao serviço da seleção da África do Sul. O timoneiro dos beirões deverá recuperar o 5-3-2 apresentado na Taça da Liga.

Veja, na galeria associada, os onzes prováveis para o Sporting-Tondela.

Hélder Malheiro é o árbitro de um jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.