Esta terça-feira Estoril e FC Porto jogam o terceiro «round» da temporada, agora na Taça de Portugal, depois dos canarinhos já terem vencido os dois primeiros embates, tanto na Liga, em pleno Dragão (1-0), como na Taça da Liga, no António Coimbra da Mota (3-1), o palco deste terceiro jogo. Também na corrida para os quartos de final, está o Sporting que ao final da tarde recebe o Tondela em Alvalade.

Acompanhe os jogos da Taça de Portugal no AO VIVO do Maisfutebol

Esta terça-feira vão ser atribuídas as primeiras duas vagas nos quartos de final da Taça de Portugal com a eliminatória a arrancar em Alvalade, às 18h45, com a receção dos leões de Ruben Amorim ao Tondela, sexto classificado da II Liga que chega a Lisboa proveniente do Funchal, onde foi defrontar o Nacional (1-1), num jogo que foi adiado em algumas horas devido ao nevoeiro da Choupana.

Depois será a vez do Estoril receber o FC Porto, a partir das 20h45, na Amoreira, num embate entre duas equipas que chegam a este jogo depois de resultados negativos. Os canarinhos sofreram uma goleada pesada diante do Sporting (1-5), enquanto os dragões voltaram a marcar passo na Liga, com um empate diante do Boavista (1-1), no dérbi do Bessa.

Mas o grande jogo desta quinta eliminatória da Taça de Portugal está reservado para quarta-feira, dia em que o Benfica recebe o Sp. Braga no Estádio da Luz, por isso, esta terça-feira será a vez de Artur Jorge (12h03) e Roger Schmidt (13h00), com apenas meia-hora de intervalo, fazerem a antevisão deste segundo embate entre os dois emblemas, depois de há cerca de um mês a equipa da Luz ter ido vencer à Pedreira, na Liga, vencer por 1-0.

Lá por fora, também vamos ter um jogo da Taça de Itália, com a Fiorentina a receber o Bolonha (20h00) na corrida para as meias-finais. Em Inglaterra, o Chelsea também visita o Middlesbrough (20h00), em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça da Liga.

Antes de todos estes jogos, poderemos acompanhar a quarta etapa do Dakar 2024, na Arábia Saudita. Uma ligação de 631 quilómetros (299 cronometrados), de Al Salamiya a Al Hofuf, com a participação dos portugueses Rui Gonçalves, Joaquim Rodrigues, António Maio, Sebastian Bühler, Alexandre Azinhais, Bruno Santos e Mário Patrão (motos), João Ferreira (SSV), João Monteiro, Ricardo Porém, Mário Franco (challenger) e João Sousa Costa (clássicos).

Os jogos que pode ver esta terça-feira

Taça de Portugal (5.ª eliminatória):

Sporting (I) – Tondela (II), 18:45 (SportTV1)

Estoril Praia (I) – FC Porto (I), 20:45 (RTP1).

Liga Revelação (apuramento de campeão, 1.ª jornada):

Benfica - Torreense, 11:00

Famalicão - Estoril Praia, 11:00

Estrela da Amadora - Gil Vicente, 15:00

Vizela - Sporting, 15:00.

Liga Revelação (apuramento para a Taça Revelação, 1.ª jornada):

Rio Ave - Sporting de Braga, 11:00.

Taça da Liga inglesa (meias-finais, 1.ª mão):

Middlesbrough - Chelsea, 20:00 (SportTV3).

Taça de Itália (quartos de final):

Fiorentina - Bolonha, 20:00 (SportTV5).

Futsal (jogo de preparação da seleção feminina):

Portugal - Itália, 20:00.

Voleibol (Taça Challenge, quartos de final, 1.ª mão):

Fonte do Bastardo-Galatasaray, 20:30 locais (21:30 em Lisboa).