No dia em que André Villas-Boas toma posse como presidente do FC Porto, Pepe partilhou uma mensagem nas redes sociais de despedida a Pinto da Costa, ele que vai deixar o cargo após 42 anos.

Na publicação, o capitão da equipa azul e branca destacou o «amor ao clube» de Pinto da Costa, «num percurso de vitórias sem igual».

«Acreditou no meu trabalho quando eu era um jovem de 21 anos… e com igual confiança recebeu-me no meu regresso ao Dragão, com 36 anos. Eterna honra, orgulho e gratidão por tudo o que partilhamos e por tudo o que deu ao Nosso Porto», escreveu Pepe.

Na mesma mensagem, o internacional português desejou ainda «ao presidente André Villas-Boas e à sua equipa muitos êxitos e grandes conquistas».