No rescaldo da final da Taça Hugo dos Santos, conquistada pelo Benfica na tarde deste domingo, em Gondomar, Ivan Almeida acusou os adeptos do FC Porto de insultos racistas. O incidente deu-se no decorrer do terceiro quarto.

«Pelo que o Betinho [Gomes] me disse, duas pessoas estavam a dizer "preto vai para a tua terra", por isso é que ele se exaltou. Está na hora de colocar ponto final nestas coisas e espero que a federação tome medidas. Isto é um jogo de basquetebol, é um espetáculo, não é para estarmos aqui com este tipo de comportamentos», disse o internacional cabo-verdiano.

Por sua vez, o treinador do Benfica garantiu que não confunde «duas ou três pessoas» com todos os adeptos do FC Porto.

«Foi um jogo com grande "fair-play" dentro do campo. Infelizmente, houve duas ou três pessoas do público que não se comportaram bem. Não quero abordar isso, mas são questões gravíssimas. Contudo, não confundo duas ou três pessoas com todos os adeptos», explicou Norberto Alves.

Como é percetível na imagem, o treinador das águias foi um dos primeiros a apelar à calma.

O Benfica conquistou a sétima Taça Hugo dos Santos, depois de eliminar o Sporting nas meias-finais.