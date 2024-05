O Benfica conquistou este domingo a Taça da Liga, ou Taça Hugo dos Santos, ao vencer na final o FC Porto, por 72-66.

Em Gondomar, o clássico entre águias e dragões foi marcado por um enorme equilíbrio.

A equipa azul e branca foi ligeiramente superior no primeiro período, mas o encontro foi empatado para o intervalo: 35-35.

No terceiro quarto, os encarnados ganharam uma vantagem de dois pontos, a qual foi ampliada no último e decisivo período, com um parcial de 17-13.

Individualmente, Tanner Omlid e Toney Douglas estiveram em destaque: o extremo portista somou 27 pontos, oito ressaltos e uma assistência. Já o base benfiquista, eleito o MVP da final, fez 25 pontos, seis ressaltos e uma assistência.

O Benfica conquista pela 13.ª vez a Taça da Liga – sétima vez como Taça Hugo dos Santos –, um troféu que o emblema da Luz já não vencia desde 2018. Sucede assim ao Sporting, vencedor em 2022/23.