O Benfica selou, na tarde deste domingo, o título de campeão nacional, triunfando na visita à União Sportiva (51-67). No terceiro e decisivo encontro, as comandadas de Eugénio Rodrigues foram autoritárias desde cedo, aplicando um quarto inaugural de 13-21.

Até ao intervalo, a reação das anfitriãs foi tímida, pelo que as águias aproveitaram para estender a vantagem, com parcial de 12-16. Assim, aquando da pausa, o Benfica vencia por 31-52.

As duas dezenas de adeptos, que contrastavam do verde que pintava as bancadas, já adivinhavam a festa do título.

No reatar do encontro, a toada manteve-se, com parcial de 6-15.

Nos derradeiros minutos, a turma de Ricardo Botelho ainda reduziu, com o quarto quarto ser fixando em 20-15. Como tal, a última buzina selou o marcador em 51-67.

A festa das águias foi partilhada com os adeptos que visitaram Ponta Delgada, entre abraços e algumas lágrimas. Depois de, há um ano, o Benfica perder a final, em casa, para o GDESSA Barreiro, desta feita as comandadas de Eugénio Rodrigues selaram o campeonato, o terceiro na história.

Assim, as águias igualaram Olivais, GDESSA e União Sportiva. No topo da lista permanece o CAB Madeira, com cinco Ligas.

Quanto ao timoneiro, Eugénio Rodrigues arrecada o quarto campeonato, o terceiro pelas águias.

Do encontro decisivo, importa destacar as prestações de Isabela Quevedo (18 pontos e 6 ressaltos), Letícia Soares (8 pontos, 4 ressaltos e 2 assistências) e Raphaella Monteiro (9 pontos, 10 ressaltos e 4 assistências).

Do outro lado, Luana Serranho (12 pontos, 5 ressaltos e 4 assistências) e Susana Carvalheira (6 pontos e 4 ressaltos) foram as mais inconformadas.

E assim cai o pano sobre a época no principal escalão do basquetebol feminino nacional. O Quinta dos Lombos conquistou a Supertaça, enquanto o Benfica arrecadou Taça Vítor Hugo, Taça de Portugal e Liga.

Por sua vez, o GDESSA Barreiro, finalista vencido da Prova Rainha, venceu a Taça Federação.