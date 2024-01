O Estoril recebe na noite desta terça-feira o FC Porto, no terceiro encontro entre estas equipas, desta feita para os oitavos da Taça de Portugal. Os "canarinhos" já venceram os azuis e brancos para a Taça da Liga, na Amoreira, e para a Liga, no Dragão.

Sérgio Conceição não conta com o lesionado Marcano, nem com os internacionais Taremi e Zaidu. Por sua vez, Cláudio Ramos não treino na segunda-feira, uma vez que está a contas com uma gripe. Como tal, está em dúvida e não deverá ir a jogo.

Entre os anfitriões, Vasco Seabra apenas não conta com os lesionados Alex Soares e Erick Cabaco.

Veja, na galeria associada, os onzes prováveis para o Sporting-Tondela.

Fábio Veríssimo é o árbitro de um jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.