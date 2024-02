O Barcelona venceu em casa do Alavés, este sábado, por 3-1, em jogo da 23.ª jornada da liga espanhola.

João Félix ficou de fora por lesão, enquanto João Cancelo foi titular e esteve em campo até ao intervalo.

Os catalães abriram o marcador aos 22 minutos, por Robert Lewandowski, que finalizou na cara do guarda-redes adversário com um «chapéu».

Na segunda parte, Ilkay Gundogan fez o 2-0 para o Barcelona, aos 49 minutos, mas o Alavés respondeu logo de seguida e reduziu por Omorodion (51m).

O avançado brasileiro Vitor Roque foi lançado em cima da hora de jogo e fechou as contas do jogo aos 63 minutos. O ex-Atheltico Paranaense viria a ser expulso ao minuto 72, por acumulação de amarelos, uma decisão que deixou os jogadores do Barça incrédulos.

Com este triunfo, o Barcelona isola-se, à condição, no terceiro lugar, com 50 pontos, mais três do que o Atlético de Madrid, que é quarto, e que no domingo visita o Real Madrid.

Também este sábado, o Valência venceu na receção ao Almería (2-1) e o Granada, penúltimo da tabela, empatou a um golo na receção ao Las Palmas, que é nono classificado.

