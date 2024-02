Após a derrota em Madrid, o Valência voltou às vitórias na receção ao aflito Almería (2-1), numa partida da 23.ª jornada da Liga espanhola.



Sem os lesionados André Almeida e Thierry Correia, o emblema «che» abriu o marcador aos 14 minutos por Hugo Duro depois de um cruzamento rasteiro de López. Volvidos nove minutos, o Valência aumentou a vantagem por Roman Yaremchuk.Servido por Pepelu, o ex-Benfica fez o 2-0 com um belo golpe de cabeça.



Na segunda metade, o Almería, que teve o português Maximiano na baliza, ainda conseguiu reduzir por intermédio de Arribas (51m), mas não foi capaz de evitar novo desaire. Refira-se que Pepelu, médio que jogou em Portugal no Tondela e no Vitória, desperdiçou uma grande penalidade que poderia ter dado o golo da tranquilidade ao Valência.



Classificação da Liga espanhola



A equipa orientada por Baraja está às portas dos lugares europeus: tem 35 pontos e está a um da Real Sociedad, sexta colocada. Por sua vez, o Almería é último com apenas seis pontos e ainda sem qualquer triunfo.

[IMAGENS VÍDEO ELEVEN NA DAZN]