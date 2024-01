O Atlético Madrid bateu, em casa, o Valência por 2-0 e somou a quarta vitória consecutiva. André Almeida e Thierry Correia não foram utilizados na equipa visitante.

O primeiro golo do encontro foi apontado por uma cara bem conhecida do futebol português. Griezmann desmarcou na perfeição Samuel Lino, antigo jogador do Gil Vicente, que aproveitou para marcar à sua antiga equipa aos 45+4 minutos.

O conjunto de Diego Simeone confirmou o triunfo já no segundo tempo. Cruzamento teleguiado de Molina, com Depay a encostar para o 2-0 final.

Com esta vitória, o Atlético Madrid está agora no terceiro lugar da liga espanhola, com 44 pontos, precisamente os mesmos do Barcelona. O Valência está no oitavo posto, com 32 pontos.

VIDEOS ELEVEN NA DAZN