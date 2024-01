Foi um dérbi madrileno de emoções fortes em plena Arábia Saudita!

Real Madrid e Atlético de Madrid protagonizaram um duelo empolgante, na meia-final da Supertaça de Espanha, jogada em Riade.

O Atlético entrou melhor e inaugurou o marcador logo aos seis minutos, com um golo de Mario Hermoso.

O Real Madrid deu a volta ao resultado com golos, também, de dois defesas: Rudiger, aos 20 minutos, e Mendy, aos 29.

Ainda antes do intervalo, Antoine Griezmann, que já tinha feito a assistência para o primeiro golo, reestabeleceu a igualdade com um golo histórico: tornou-se o melhor marcador da história do Atlético, com 174 golos, mais um do que o mítico Luis Aragonés.

Na segunda parte, Rudiger marcou na baliza errada e deu nova vantagem aos ‘colchoneros’, aos 78 minutos.

O Real Madrid, todavia, conseguiu nova igualdade pouco depois, aos 85, através de Dani Carvajal. Estava visto, um dérbi com defesas goleadores.

No prolongamento, o Real Madrid conseguiu nova ‘remontada’: Joselu, que tinha entrado aos 105 minutos para o lugar de Vinícius Júnior, marcou aos 115.

O Atlético esteve perto de novo empate, pouco depois, num remate de Griezmann.

E quem marcou foi o Real Madrid, já no tempo de compensação, por Brahim Díaz.

Os ‘merengues’ estão na final da Supertaça de Espanha, prova que já ganharam 12 vezes, a última há dois anos.

O outro finalista vai sair do duelo entre Barcelona (detentor do troféu) e Osasuna, marcado para esta quinta-feira.