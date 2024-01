A FIFA sancionou a Argentina na qualificação para o Mundial 2026. Os campeões do mundo vão ter de fechar pelo menos 50% dos lugares do estádio no jogo com o Chile, em setembro, e vão ter de pagar uma multa de mais de 50 mil euros, que vão ser investidos num plano de anti-discriminação, e uma outra multa de cerca de 20 mil euros.

Há ainda uma coima a rondar os 50 mil euros durante seis meses, mas que está condicionada com o cumprimento do referido plano. A FIFA impôs essas multas pelo atraso na partida com o Equador, em setembro passado, e pelo comportamento discriminatório dos seus adeptos, bem como pela invasão de campo no duelo com o Uruguai e a falta de controlo dentro e nos arredores do estádio no encontro com o Brasil, em setembro.

Chile, Colômbia e Uruguai vão também de ter de encerrar parcialmente os seus estádios devido a incidentes em jogos anteriores. Estas seleções foram ainda alvo de sanções económicas, tal como o Brasil, a Bolívia, o Equador e o Perú.