Mal tinha começado a segunda parte da final da Taça da Liga, na Argentina, quando Facundo Mallo e Mateo Pellegrino chocaram de cabeça com tremenda violência.

O avançado do Platense ficou maltratado, a sangrar do nariz e com tonturas, tendo sido transportado para o hospital. Foi mesmo, de resto, retirado do relvado numa ambulância.

O avançado do Platense, de 22 anos, foi acompanhado pelo pai, o ex-jogador argentino e atual treinador da Universidade do Chile, Mauricio Pellegrino, que estava a ver o jogo na bancada. Ao que se sabe, Mateo encontra-se estável e consciente.