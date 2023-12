O Rosario Central venceu o Platense por 1-0 na final da Taça da Liga Profissional da Argentina.

Maximiliano Lovera marcou o golo que permitiu aos adeptos voltar a festejar um título depois da Taça da Argentina de 2018.

A primeira parte foi dividida e intensa, com as equipas a demorarem a criar jogadas de perigo. Até que aos 39 minutos surgiu o golo decisivo, num excelente trabalho de Lovera.

A segunda parte abriu com um susto: um tremendo choque de cabeças entre Facundo Mallo e Mateo Pellegrino, que teve de ser retirado do estádio de ambulância.

Depois, o Platense, orientado por Martin Palermo, lançou-se ao ataque, á procura da igualdade, com o Rosario Central a apostar em contra-ataques. Numa dessas situações, um defesa do Platense foi expulso, o que facilitou a tarefa à formação de Miguel Ángel Russo até ao final.

O Rosario Central continua a desejar reforçar a equipa com o benfiquista Ángel Di María no próximo ano, no que seria o regresso do ‘Fideo’ às suas origens.