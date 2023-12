Juan Sebastián Veron, antigo internacional argentino e hoje vice-presidente do Estudiantes, comentou o interesse do Benfica em Rollheiser. Após a vitória da equipa argentina sobre o Defensa y Justicia por 1-0, Verón admitiu a saída do avançado, uma vez que o Estudiantes precisa de vender.

«Gostaríamos imenso dizer que não, mas infelizmente temos de vender, porque o motor do clube é a venda de jogadores».

O Benfica está interessado em contratar Rollheiser, que pode custar nove milhões de euros aos cofres da Luz.