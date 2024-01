O Fenerbahce continua forte na luta ombro a ombro com o Galatasaray no topo da Super Liga da Turquia. Esta quarta-feira goleou o Konyaspor por 7-1, com 5-0 ao intervalo!

O bósnio Edin Dzeko foi a figura da partida, ao apontar três golos nos primeiros 40 minutos.

O defesa Muldur e o médio polaco Szymánski também marcaram ainda na primeira parte.

No segundo tempo, o belga Batshuayi fez o 6-0 e um autogolo de Yazgili aumentou a vantagem do Fenerbahce.

O brasileiro Guilherme marcou o golo de honra da equipa visitante aos 90 minutos.

O avançado português Nélson Oliveira não saiu do banco do Konyaspor.

O Fenerbahce chegou aos 50 pontos, mais três do que o Galatasaray, que só joga esta quinta-feira, em casa do Sivasspor. O Konyaspor está na zona de despromoção.

Nani titular no empate com o último

O Adana Dermispor foi surpreendido em casa pelo Istanbulspor, último classificado, que tinha apenas cinco pontos em 18 jornadas.

Com Nani no onze titular. O Dermispor chegou aos 2-0, com golos de Barasi e do francês Gravillon, este aos 78 minutos.

Só que a equipa visitante reagiu e marcou dois golos quase seguidos, aos 80 e 84 minutos, pelo lituano Vorbjovas e pelo inglês Duhaney.

Nani foi substituído pouco depois.

O empate deixa o Adana Dermispor no quinto lugar, com 29 pontos.