Depois de dois empates, o Pendikspor, orientado pelo português Ivo Vieira, voltou às derrotas no campeonato da Turquia, desta feita na receção ao Antalyaspor, por 1-0.

Com Sequeira a titular na lateral-esquerda, o Pendikspor consentiu o golo que decidiu o desfecho da partida aos 19 minutos, por Bhadir Ozturk.

A equipa de Ivo Vieira, que não vence desde novembro, continua numa situação delicada no campeonato, seguindo na 19.ª e penúltima posição, com 15 pontos, a três dos lugares de permanência, mas com mais um jogo disputado. Por seu turno, o Antalyaspor é oitavo classificado, com 28 pontos.

Resultados e classificação da liga turca