Anunciado no último domingo pelo Besiktas, Fernando Santos vai assinar, segundo apurou o Maisfutebol, um contrato válido por uma temporada e meia (até junho de 2025).

Aos 69 anos, o antigo selecionador português, que estava livre no mercado, tem apresentação marcada esta terça-feira em Istambul.

Depois das passagens pelas seleções de Grécia, Portugal e Polónia, o experiente treinador volta assim a trabalhar num clube, 14 anos depois, ele que já havia treinado equipas como o FC Porto, o Sporting, o Benfica, o AEK, o Panathinaikos e PAOK.

No Besiktas, quinto classificado do campeonato turco, Fernando Santos vai treinar Gedson Fernandes, médio formado no Benfica.