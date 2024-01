O Getafe anunciou esta segunda-feira a contratação de Ilaix Moriba, médio guineense de 20 anos.

O jovem jogador chega ao clube de Madrid cedido pelo Leipzig até ao final da presente temporada, informa o comunicado divulgado.

Formado no Barcelona, Moriba saiu da Catalunha muito cedo, para o Leipzig. No clube alemão, no entanto, fez apenas dois jogos e esteve um ano e meio cedido ao Valência. Agora, depois de não ter somado qualquer jogo nos primeiros meses da época, segue para o Getafe.