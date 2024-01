O português Fernando Santos, treinador do Besiktas, tem um novo reforço: trata-se do defesa Jonas Svensson, anunciou esta quarta-feira o clube turco.

O norueguês, de 30 anos, deixa o Adana Demirspor, também da Turquia, e estará agora sob os comandos do treinador português.

AO MINUTO: tudo o que se passa no mercado de transferências

«O nosso clube assinou contrato com o defesa norueguês Jonas Svensson. Damos as boas-vindas a Jonas Svensson à família Besiktas e desejamos-lhe muito sucesso com a nossa gloriosa camisola», escreveu o clube, em comunicado, sem detalhar a duração do vínculo.

Esta época, o lateral direito já fez 20 jogos e marcou um golo e três assistências. Cumpria a terceira época no Adana, já após passagens pelo AZ Alkmaar e pelo Rosenborg.