Endrick não é o único jovem a brilhar no Palmeiras. Estêvão ganhou espaço na equipa principal do Verdão e tem encantado Abel Ferreira.

O extremo de 17 anos tem sido associado a uma transferência milionária, mas na última madrugada, depois de ter garantido a vitória na Taça do Brasil, recebeu elogios do treinador português, que apelou a que continuasse no clube.

«Falem do miúdo Estêvão, que é um... Não vou dizer aquilo que eu penso. Vou pedir à Leila [presidente do Palmeiras] para não vender este jogador. O pai, o empresário e ele vão ficar tristes. Deixem-no ficar connosco até 2027. Acho mesmo que este jogador é diferente de tudo o que eu já vi. Defende, ataca, mostra-se para o jogo. Falem disso», disse Abel Ferreira, após a vitória sobre o Botafogo-SP.

Na sequência dessa declaração do técnico, os jornalistas questionaram Abel se o jovem Estêvão também podia pedir ao português que ficasse no Palmeiras até 2027.

«Sabem o quanto gosto deste clube. Já dei provas de quanto gosto do clube e dos meus jogadores. A minha família, às vezes, até fica com ciúmes, porque acha que gosto mais dos jogadores do que deles. Mas não gosto. Gosto muito dos meus jogadores e só tenho pena desta distância. São 10 horas de avião, um oceano… se não fosse isso, poderia passar muitos anos aqui. Mas não penso muito nisso», salientou.