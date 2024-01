O Besiktas tem insistido na contratação por empréstimo de Renato Sanches, que, a princípio, recusou a primeira abordagem do clube turco, segundo apurou o Maisfutebol.

Recém-chegado ao emblema turco, o técnico português Fernando Santos foi acionado pelos dirigentes para participar na tentativa de convencer o médio a aceitar um acordo válido inicialmente até junho deste ano.

Antes de avançar com qualquer novo passo na carreira, o ex-jogador do Benfica precisa de final o empréstimo que tem com a Roma e, em seguida, acertar a saída temporária do PSG, com quem tem vínculo até junho de 2027.

Renato Sanches, de 26 anos, fez apenas nove jogos oficias pela Roma na atual temporada, tendo anotado um golo.