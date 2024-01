O Karagumruk goleou, em casa, o Kayserispor por 4-1, na décima sexta jornada da Liga turca. Aylton Boa Morte foi titular na equipa visitante.

Marcus Rohden foi a grande figura da partida, ao assinar um hat-trick. Em cima do intervalo, o avançado português ainda reduziu, mas Lasagna, aos 52 minutos, confirmou a goleado do conjunto da casa.

O Karagumruk é agora décimo quinto classificado do campeonato, com 20 pontos. O Kayserispor está no sexto posto da liga turca, com 29 pontos.

Já o Hatayspor empatou em casa a zero com o Gaziantep. O português Joelson Fernandes entrou no segundo tempo na equipa visitada, tal como Lazar Markovic, antigo jogador do Benfica, nos visitantes.

Com este resultado, o Hatayspor ocupa o décimo sexto lugar da Liga turca, com 20 pontos. O Gaziantep está no décimo quarto posto do campeonato, com 21pontos.