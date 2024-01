Com um golo solitário de Memphis Depay a dez minutos do final, o Atlético Madrid bateu o Sevilha por 1-0, no Estádio Metropolitano, e garantiu a qualificação para as meias-finais da Taça do Rei, ficando a apenas um passo de uma final que já lhe escapa há onze anos. A tensão ainda subiu ao limite em tempo de compensação quando o árbitro marcou um penálti a favor da equipa andaluz, mas acabou por reverter a decisão e a festa foi mesmo dos colchoneros.

Um jogo marcado por intenso equilíbrio, com o novo Sevilha de Quique Flores a oferecer boa réplica às pretensões da equipa de Diego Simeone que já tinha deixado pelo caminho o vizinho Real Madrid.

O Atlético teve uma oportunidade soberana para se adiantar no marcador, aos 25 minutos, numa grande penalidade a punir uma falta de Marcão sobre Molina, mas Griezmann, melhor marcador da história do Atlético, escorregou e atirou por alto.

O jogo seguiu intenso na segunda parte, Griezmann voltou a ter uma boa oportunidade, aos 52 minutos, e, logo a seguir, ainda viu um golo ser anulado por fora de jogo. Estava escrito que o Atlético tinha de sofrer antes de festejar e Memphis Depay também viu um golo anulado, aos 68 minutos, também por fora de jogo, neste caso por milímetros.

O golo da vitória acabou por chegar aos 80 minutos, com Correa a descer pela direita até à linha de fundo e a cruzar para o coração da área onde surgiu o internacional neerlandês a encostar. Desta vez valeu mesmo, mas o Atlético ainda viria a passar por um susto.

Já ao quinto minuto de compensação, o árbitro assinalou um penálti a favor do Sevilha, considerando que Pabço Barrios derrubou Lamela. Ao som de muitos assobios, o árbitro Gil Manzano foi rever as imagens e acabou por reverter a sua decisão e o jogo acabou logo a seguir.

O Atlético Madrid junta-se, assim, ao Athletic Bilbao, Real Sociedad e Maiorca nas meias-finais da Taça do Rei.

O golo decisivo de Memphis Depay: