O Atlético Madrid venceu, fora de casa, o Granada por 1-0 e regressou às vitórias na Liga espanhola. André Ferreira não saiu do banco de suplentes da equipa da casa.

O único golo da partida surgiu aos 55 minutos. Griezmann assistiu e Morata, com um belo golpe de cabeça, deu os três pontos aos colchoneros, que tinham perdido na última jornada do campeonato com o Girona por 4-3.

Até final, Saúl Niguez e Griezmann ainda introduziram a bola na baliza do Granada, mas os golos foram anulados por fora de jogo e Oblak acabou a salvar a equipa de Diego Simeone.

Com este triunfo, o Atlético Madrid está no quarto lugar da Liga espanhola, com 41 pontos, os mesmos do que o Athletic Bilbao, que tem mais um jogo realizado. O Granada ocupa o décimo nono posto, o penúltimo do campeonato.